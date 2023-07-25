"Мурахи по шкірі": Даніель Салем презентував дебютну пісню, яку присвятив полеглим побратимам

Шоумен та військовий Даніель Салем презентував свою першу пісню під псевдонімом SALEM. Це трек "Силуети", присвячений полеглим побратимам.

Український ведучий та шоумен Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Тепер же він випустив дебютну пісню "Силуети" під творчим псевдонімом SALEM.

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Даніель Салем презентував першу пісню

Виконавець присвятив композицію полеглим за Україну захисникам та захисницям. Даніель Салем поділився, що не планував розпочинати музичну кар'єру. Але у нього виникло бажання трансформувати у пісню ті думки й меседжі, які в нього виникли на фронті.

Під час війни я зрозумів, що хочу залишити щось після себе. Вирішив написати пісню про особисте, але знайоме багатьом українцям. "Силуети" – про те, ким ми були до повномасштабної війни та як трансформувалися за останні півтора року,

– зізнався SALEM.

У пісні Даніель Салем поділився роздумами щодо того, як змінилося суспільство за час великої війни. З перших рядків він віддає шану полеглим героям і героїням. Силуетність у пісні відображає стан військових, які повертаються до мирного життя та відчувають там дискомфорт і складність адаптації. Такі відчуття мав і Даніель, коли перебував у відпустці.

SALEM – "Силуети": дивіться відео онлайн

"Для мене "Силуети" – пісня-присвята побратимам. Тим, що поруч та тим, які назавжди лишились у нашій пам’яті. Про фізичну та ментальну самотність. Також я присвятив її людям, які змінили свої життя на 180 градусів, та стали до лав волонтерської діяльності”, – додав SALEM.

Даніель Салем працював над піснею кілька місяців. До співавторства долучилися Андрій Безкровний та Олексій Завгородній.

, від початку повномасштабного вторгнення Даніель Салем долучився до лав ЗСУ, щоб боронити Україну у війні з російськими окупантами. Життя на фронті шоумен показує в соцмережах – там його робочі будні, особисті думки та актуальні збори на потреби військових.

Українці діляться враженнями від першої пісні Даніеля Салема: