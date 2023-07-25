"Мурахи по шкірі": Даніель Салем презентував дебютну пісню, яку присвятив полеглим побратимам
Джерело:SALEM
Шоумен та військовий Даніель Салем презентував свою першу пісню під псевдонімом SALEM. Це трек "Силуети", присвячений полеглим побратимам.
Український ведучий та шоумен Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Тепер же він випустив дебютну пісню "Силуети" під творчим псевдонімом SALEM.
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Даніель Салем презентував першу пісню
Виконавець присвятив композицію полеглим за Україну захисникам та захисницям. Даніель Салем поділився, що не планував розпочинати музичну кар'єру. Але у нього виникло бажання трансформувати у пісню ті думки й меседжі, які в нього виникли на фронті.
Під час війни я зрозумів, що хочу залишити щось після себе. Вирішив написати пісню про особисте, але знайоме багатьом українцям. "Силуети" – про те, ким ми були до повномасштабної війни та як трансформувалися за останні півтора року,
– зізнався SALEM.
У пісні Даніель Салем поділився роздумами щодо того, як змінилося суспільство за час великої війни. З перших рядків він віддає шану полеглим героям і героїням. Силуетність у пісні відображає стан військових, які повертаються до мирного життя та відчувають там дискомфорт і складність адаптації. Такі відчуття мав і Даніель, коли перебував у відпустці.
SALEM – "Силуети": дивіться відео онлайн
"Для мене "Силуети" – пісня-присвята побратимам. Тим, що поруч та тим, які назавжди лишились у нашій пам’яті. Про фізичну та ментальну самотність. Також я присвятив її людям, які змінили свої життя на 180 градусів, та стали до лав волонтерської діяльності”, – додав SALEM.
Даніель Салем працював над піснею кілька місяців. До співавторства долучилися Андрій Безкровний та Олексій Завгородній.Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Даніель Салем долучився до лав ЗСУ, щоб боронити Україну у війні з російськими окупантами. Життя на фронті шоумен показує в соцмережах – там його робочі будні, особисті думки та актуальні збори на потреби військових.
Українці діляться враженнями від першої пісні Даніеля Салема:
- "Дуже гарна пісня", – написала Леся Нікітюк;
- "Пісня супер! Дякую, за те, що захищаєте нас! Пишаємося та безмежно вдячні";
- "Пісня торкається серця і душі, а далі – мурахи по шкірі";
- "Друже, ти крутий";
- "Дуже потужно! Ви дуже талановитий!".