Я ревнивий, – Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років шлюбу
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Ресторатор Даніель Салем, який тривалий час воює у лавах ЗСУ, вперше розповів про розлучення з дружиною Мариною та назвав причину, яка спонукала подружжя до цього. Зіркова пара перебувала у шлюбі близько 17 років.
Український ведучий зазначив, що вони з дружиною поки не розповідали доньці, що розлучаються. Окрім цього, артист на запитання про його нові стосунки сказав, що це зараз не на часі.
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Подробиці розлучення Даніеля Салема
Український військовий приїхав у Київ для місячної відпустки. Чоловік повідомив, що нарешті зможе зустрітися з донькою Санта-Луною, яка після довгої розлуки змогла завітати до батька в Україну. У дівчинки, яка разом з мамою мешкає за кордоном, зараз канікули. Ресторатор також заявив, що оформляє розлучення з дружиною.
Ми зараз проходимо процес розлучення. Ми це зрозуміли ще до початку повномасштабного вторгнення. Заява була подана, але все поставили на паузу. Зараз це проходимо,
— розповів Даніель.
Артист додав, що вдвох з Мариною є дуже ревнивими. На його думку, це могло стати однією з причин завершення стосунків.
Ставимося одне до одного з великою повагою. Бажаємо один одному щастя,
– сказав ресторатор.
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Зіркові пари, які нещодавно повідомили про розлучення
- Співачка Камалія після заяви про розлучення зізналася, що зараз пара переживає складний етап у своєму подружньому житті. Як повідомила виконавиця, подружжя продовжує підтримувати одне одного та разом виховувати доньок – Арабеллу та Мірабеллу.
- Даша Квіткова та Нікіта Добринін 19 червня повідомили, що офіційно розлучилися. Відомо, що екскохані тепер перебувають лише у батьківських відносинах.
- Український співак Антон Савлепов розлучився з російською актрисою-путіністкою Іриною Горбачовою. Інформацію про розрив підтвердила жінка на кінопрем'єрі в Москві.
- Соліст гурту Måneskin Даміано Давид також розповів, що розійшовся з дівчиною. У стосунках пара перебувала близько 6 років.