Удосконалив навички стрільби: Даніель Салем показав ефектні кадри зі свого тренування

Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який воює в лавах ЗСУ, показав своє тренування зі стрільби. Артист закликав українців готуватися до війни.

Салем просить чоловіків проходити військові навчання. Він зазначив, що війна може прийти в будь-який час, натякнув на ситуацію в Ізраїлі.

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Даніель поділився кадрами, як вдосконалює навички стрільби на полігоні.

Життя показує нам, що війна може прийти в будь-який будинок, в будь-який час, в будь-якій країні… Вчитися, вчитися і ще раз вчитися,

– написав він.

Даніель Салем служить в ЗСУ: коротко