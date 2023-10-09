Салем просить чоловіків проходити військові навчання. Він зазначив, що війна може прийти в будь-який час, натякнув на ситуацію в Ізраїлі.
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Даніель поділився кадрами, як вдосконалює навички стрільби на полігоні.
Життя показує нам, що війна може прийти в будь-який будинок, в будь-який час, в будь-якій країні… Вчитися, вчитися і ще раз вчитися,
– написав він.
Даніель Салем служить в ЗСУ: коротко
- Телеведучий із перших днів війни взяв до рук зброю і став на захист України. Спочатку він подався у тероборону, а пізніше вирушив на передову.
- Салем за час служби в ЗСУ вже не раз потрапляв під обстріли. Він мав важку контузію, внаслідок якої частково втратив слух.
- А в серпні Даніель опублікував відео, яке було зняте під час ближнього бою з росіянами. Він працював із кулеметом. У момент, коли Салем перестрибував зі зброєю в руках, артист впав. На щастя, побратими його прикрили.
- Крім того, колись зірка служив у Бейруті (Ліван) та має медичну освіту. Тож рідні чоловіка не сумнівалися, що він відправиться на війну в Україні.