Ханумак захотів на "Холостяк" після розриву з Шаманською: Даніель Салем назвав шоу "гидотою"
Джерело:"Зірковий"
У січні блогерка Аліна Шаманська оголосила про розрив з режисером та автором студії "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Він заявив, що тепер готовий іти на шоу "Холостяк". Однак ведучий Даніель Салем назвав проєкт "гидотою".
Різдво Руслан Ханумак провів у компанії блогерки Анни Алхім. Його дружина Аліна Шаманська образилася на фото, де він "треться геніталіями" з іншою, й оголосила, що це "феєрична остання крапка" в їхньому шлюбі. Актор після цього сказав, що нікого не зраджував, а з Аліною вони нібито розійшлися ще до великої війни.
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"Ми почали говорити про розлучення давно. Потім помирилися, дали собі другий шанс, третій. Тривало все десь рік. Я не її людина. Пазл просто не влазить… Історія з Алхім висмоктана з пальця. Не хочу навіть виправдовуватися. Заїхали поїсти голубців. Там була її мама, тато, брат, син… Я у сторіс в Аліни не з'являюся місяців сім. І тут я з її колегою "труся геніталіями" на фотографії. Я впевнений, що коли вона це побачила, то так ох**ла. Думаю, дірект був завалений. Це просто добило", – прокоментував Руслан Ханумак в інтерв'ю Даніелю Салему.
Даніель Салем назвав шоу "Холостяк" гидотою
Не буде в мене більше стосунків. Максимум – шоу "Холостяк", я уже кажу вам "так",
– пожартував Руслан Ханумак.
Однак інтерв'юер Даніель Салем цей жарт не оцінив. Як з'ясувалося, зірковий захисник проти формату проєкту "Холостяк".
Коли один чоловік серед жінок обирає одну, яку він обере, я вважаю, що це дуже погана історія насправді. Гидота,
– несподівано заявив ведучий.
- До речі, незмінний ведучий романтичних реаліті-шоу Григорій Решетник знайшов нових "Холостяка" та "Холостячку" – Лесю Нікітюк та співака Shumei, який відомий кавером на трек "Біля тополі". Він сфотографувалися з зірками на новорічному корпоративі під Львовом.
- Цікаво, що Лесю Нікітюк не перший рік просять піти на "Холостячку". Вона завжди віджартовувалася, а в листопаді заінтригувала: "Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро". Щоправда, жодних інших заяв від неї не було. Зараз вона хизується букетами від таємного шанувальника.