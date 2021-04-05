Молдовський співак Дан Балан знову сів на крісло судді у новому сезоні "Голосу країни". Щоправда, лише на 1 ефір в ролі зіркового радника Тіни Кароль. Довгоочікуване возз'єднання зірок, яким приписують роман, неабияк втішило фанатів.

Ще раніше про повернення Балан в ефір шоу "Голосу країни" повідомляли у мережі, втім, його "залишили на десерт". Адже на вокальних нокаутах останніми перед прямими ефірами боролись за свої місця учасники команди Тіни Кароль. Тому на тріумфальне повернення Балана в зал проєкту очікували всі глядачі.

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Дан Балан в "Голосі країни" 11 сезон

Харизматичного виконавця увесь зал зустрів оплесками.

"Як я сумував... Як добре повернутися, ніби у свій дім", – прокоментував своє повернення на проєкт Дан. "Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде тепер про що поговорити", – додав ведучий Юрій Горбунов.

У своєму інстаграмі Дан Балан також залишив спільне фото з Тіною та написав: "Dracula is back!", – тобто "Дракула повернувся.

Реакція фанатів

Фанати не залишились осторонь і додали власні коментарі:

"Дракула, у мене ледь серце не зупинилося, коли сповіщення прийшло!";

"Татко повернувся, не нервуємо";

"Як же ви з Тіною красиво виглядаєте";

"Давай ти вже і до нас повністю back";

"Тільки Дан вміє так несподівано вриватися! Найкращі!";

"Love is back";

"Як вона (Тіна, – Showbiz 24) дивиться";

"Наші найкращі! Ми вас любимо";

"Данчик, може ти вже зупинишся пропадати? Ми сумуємо... Дуже... Сильно";

"Занадто гарні".

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Під час прослуховувань виступів виконавців пара Тіни Кароль і Дана Балана постійно радилась, жартувала і фліртувала, а після виступу останнього учасника вокальних нокаутів Нітіки Ломакіна, пара встала до танцю під романтичне виконання пісні JONY під назвою "Ты беспощадна".

Які зіркові радники були в інших тренерів "Голосу країни"?