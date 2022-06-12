Dakh Daughters виступив у Лос-Анджелесі: яка світова зірка допомогла зібрати мільйон доларів
Джерело:фейсбук Наталки Біди
Днями в Лос-Анджелесі відбувся благодійний гала-вечір на підтримку України. На ньому виступив гурт Dakh Daughters, а серед організаторів був голлівудський актор Шон Пенн.
Проєкт етногурту ДахаБраха Dakh Daughters запросили на захід у Лос-Анджелесі. Його організував благодійний фонд CORE, який заснували оскароносний актор Шон Пенн та Енн Лі. За океан дівчата літали не даремно, адже за один вечір їм вдалося зібрати шалену суму для України.
Читайте також На концерті Ніно Катамадзе: Вєрка Сердючка вперше за час війни виступила у метро
Гурт Dakh Daughters зібрав мільйон доларів для України
Вдячні прекрасному Шону Пенну за запрошення виступити Dakh Daughters на благодійному вечорі. Зірка, що залишається людиною і підтримує Україну в такі тяжкі часи,
– підписала Наталка Біда фото з актором.
У театрі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі гурт Dakh Daughters і Шон Пенн розгорнули український синьо-жовтий прапор і сфотографувалися на пам'ять.
Гурт Dakh Daughters з Шоном Пенном / Фото з фейсбуку Наталки Біди
Dakh Daughters– український жіночий театрально-музичний гурт, що виступає в жанрах фрік-кабаре та театрального перформансу. У його складі сім дівчат, які грають на 15 музичних інструментах.
Широку популярність колектив набув влітку 2013 року після виходу кліпу на пісню Rozy / Donbass.
Як Шон Пенн допомагає Україні
- 24 лютого Шон Пенн був в Україні. До Києва він приїхав напередодні, щоб документувати правду про війну з Росією, але вже 28 лютого пішки тікав з країни до Польщі. Йому з командою довелося покинути авто на узбіччі дороги та йти до кордону кілька миль.
- Тож актор, який бачив бомбардування на власні очі, дорікав владі США, щоб та виділила більше літаків для України, й сам просив закрити небо.
- У березні його організація CORE надавала матеріальну допомогу Кракову, який прийняв тисячі українських біженців.
- На початку квітня він звертався до мільярдерів з усього світу, аби ті купили 12 літаків для української держави. Шон Пенн вважає, що "один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні".
- Того ж місяця на Львівщину прибула перша партія гуманітарної допомоги від голлівудської зірки – продукти, ліки для вимушених переселенців.