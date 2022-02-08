Comedy Woman і Гена Букін зі "Щасливі разом" їдуть виступати в окупований Донецьк

Гумористи з Comedy Woman та актор Віктор Логінов, відомий як Гена Букін зі "Щасливі разом", зібралися в окупований Донецьк. Росіяни планують виступити 7 березня з виставою "Подружжя".

В Україну одне за одним повертаються гастролери, а слідом за ними їдуть російські знаменитості. Так, Віктор Логінов, Олег Верещагін та Тетяна Морозова з Comedy Woman зібрались розважати українців в окупованому Донецьку. Їхня вистава "Супружество" відбудеться 7 березня о 16:00 в Центрі слов'янської культури.

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Учасники Comedy Woman та Віктор Логінов їдуть виступати в окупований Донецьк

"На сцені Центру слов'янської культури вони зіграють у виставі, поставленій за твором письменника О. Генрі "Подружжя як точна наука", – проінформував директор концертної агенції RS Роман Смотров.

Цікаво, що квитки на виставу можна купити лише за російські рублі, які в окупованому Донецьку вважають "офіційною валютою". Їхня вартість стартує від 1 тисячі рублів (372 гривень), а найдорожчі коштують 3 тисячі (1 110 гривень).

Comedy Woman і Гена Букін зі "Щасливі разом" їдуть в Донецьк / Фото з афіші

Як Віктор Логінов пов'язаний з Україною

У січні 2020 року ходили чутки, що 46-річного Віктора Логінова не пустили в Україну, коли він їхав з виставою у Харківський драмтеатр. Його відправили назад, бо він нібито незаконно відвідував окупований Росією Крим (виступав у Севастополі). Однак сам актор в інтерв'ю "КП в Україні" спростував цю інформацію і заявив: "Як мене могли не пустити, якщо я ще не приїжджав?" .

. Цікаво, що ще в травні 2014 року в інтерв'ю "Фактам" Віктор Логінов казав: "У мене в Україні мільйон знайомих, я розумію вашу мову…. Знайте, що я дуже люблю Україну, а себе тепер називаю не росіянином, а сибіряком".

якщо Віктор Логінов, Олег Верещагін і Тетяна Морозова приїдуть у Донецьк через пункти пропуску в окупаційному режимі, то порушать українське законодавство й