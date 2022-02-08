В Украину один за другим возвращаются гастролеры, а за ними едут российские знаменитости. Так, Виктор Логинов, Олег Верещагин и Татьяна Морозова из Comedy Woman собрались развлекать украинцев в оккупированном Донецке. Их спектакль "Супружество" состоится 7 марта в 16:00 в Центре славянской культуры.

Читайте также Дуэт "Кролики" пожаловался, что в Украине их травят и срывают концерты с "коктейлями Молотова"

Участники Comedy Woman и Виктор Логинов едут выступать в оккупированный Донецк

"На сцене Центра славянской культуры они сыграют в спектакле, поставленном по произведению писателя О. Генри "Супружество как точная наука", – проинформировал директор концертного агентства RS Роман Смотров.

Интересно, что билеты на спектакль можно купить только за российские рубли, которые в оккупированном Донецке считают "официальной валютой". Их стоимость стартует от 1 тысячи рублей (372 гривен), а самые дорогие стоят 3 тысячи (1 110 гривен).

Comedy Woman и Гена Букин из "Счастливы вместе" уезжают в Донецк / Фото из афиши

Важно, если Виктор Логинов, Олег Верещагин и Татьяна Морозова приедут в Донецк через пункты пропуска в оккупационном режиме, то нарушат украинское законодательство и окажутся в "черном списке" Минкульта.

Как Виктор Логинов связан с Украиной