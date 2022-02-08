В Україну одне за одним повертаються гастролери, а слідом за ними їдуть російські знаменитості. Так, Віктор Логінов, Олег Верещагін та Тетяна Морозова з Comedy Woman зібрались розважати українців в окупованому Донецьку. Їхня вистава "Супружество" відбудеться 7 березня о 16:00 в Центрі слов'янської культури.

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Учасники Comedy Woman та Віктор Логінов їдуть виступати в окупований Донецьк

"На сцені Центру слов'янської культури вони зіграють у виставі, поставленій за твором письменника О. Генрі "Подружжя як точна наука", – проінформував директор концертної агенції RS Роман Смотров.

Цікаво, що квитки на виставу можна купити лише за російські рублі, які в окупованому Донецьку вважають "офіційною валютою". Їхня вартість стартує від 1 тисячі рублів (372 гривень), а найдорожчі коштують 3 тисячі (1 110 гривень).

Comedy Woman і Гена Букін зі "Щасливі разом" їдуть в Донецьк / Фото з афіші

Важливо, якщо Віктор Логінов, Олег Верещагін і Тетяна Морозова приїдуть у Донецьк через пункти пропуску в окупаційному режимі, то порушать українське законодавство й опиняться у "чорному списку" Мінкульту.

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