Чую голоси маріупольців, – Ольга Сумська показала моторошне відео театру в Маріуполі
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Маріуполь – місто-герой, яке щодня страждає від рук російських окупантів. Тисячі мирних мешканців померли за те, що вони українці. Акторка Ольга Сумська оприлюднила відео зруйнованого театру, в якому від обстрілів ховались сотні маріупольців.
Маріуполь зараз перебуває у блокаді російських окупантів. Вони нещадно вбивають наших захисників і цивільних людей, не дозволяють організувати гуманітарні коридори. 16 березня росіяни завдали удару в серце Маріуполя – драматичний театр.
Важливо Не зрозуміло, яка їхня доля, – Олексій Дурнєв про рідних з Маріуполя, які не виходять на зв'язок
Нові кадри драмтеатру Маріуполя
У бомбосховищі драматичного театру ховалися декілька сотень мирних маріупольців. Та російська орда не пошкодувала нікого. Орки скинули бомбу й всі ті, хто намагався врятуватися від навали, опинилися під завалами.
Акторка Ольга Сумська на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала нове відео зруйнованого театру, яке активно шириться мережею. Героїчна оборона Маріуполя триває з 24 лютого, але місто встелене тілами мирних українців, які гинуть від рук росіян.
Масштаб трагедії Маріуполя не має меж… Коли дивлюсь на зруйнований театр, ніби чую голоси маріупольців, похованих живими під цими уламками… Нові страшні кадри зруйнованого росіянами Маріупольського драматичного театру. Страшне горе, яке ніщо у світі не може втішити…
– написала Сумська під відео.
Нові кадри зруйнованого драмтеатру в Маріуполі: дивіться відео онлайн
12 квітня морпіхи Маріуполя записали відео, в якому повідомили, що місто у ворожому кільці та блокаді, однак вони не залишили своїх позиції, залишаються вірними рідній землі. Зараз захисники героїчного Маріуполя залишилися без боєприпасів та продовольства, однак не втрачають віру в перемогу. Саме віра допомагає нашому народові у боротьбі з жорстокими окупантами.