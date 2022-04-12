Мариуполь сейчас находится в блокаде российских оккупантов. Они беспощадно убивают наших защитников и гражданских людей, не разрешают организовать гуманитарные коридоры. 16 марта россияне нанесли удар в сердце Мариуполя – драматический театр.
Важно Не понятно, какая их судьба – Алексей Дурнев о родных из Мариуполя, которые не выходят на связь
Новые кадры драмтеатра Мариуполя
В бомбоубежище драматического театра скрывались несколько сотен мирных мариупольцев. Но русская орда не пожалела никого. Орки сбросили бомбу и все, кто пытался спастись от нашествия, оказались под завалами.
Актриса Ольга Сумская на личной странице в инстаграмме опубликовала новое видео разрушенного театра, которое активно распространяется по сети. Героическая оборона Мариуполя длится с 24 февраля, но город устланное телами мирных украинцев, погибающих от рук россиян.
У масштаба трагедии Мариуполя нет предела… Когда смотрю на разрушенный театр, словно слышу голоса мариупольцев, похороненных живыми под этими обломками… Новые страшные кадры разрушенного россиянами Мариупольского драматического театра. Страшное горе, которое ничто в мире не может утешить…
– написала Сумская под видео.
Новые кадры разрушенного драмтеатра в Мариуполе: смотрите видео онлайн
12 апреля морпехи Мариуполя записали видео, в котором сообщили, что город во вражеском кольце и блокаде, однако они не оставили свои позиции, остаются верны родной земле. Сейчас защитники героического Мариуполя остались без боеприпасов и продовольствия, но не теряют веру в победу. Именно вера помогает нашему народу в борьбе с жестокими оккупантами.