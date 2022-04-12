Мариуполь сейчас находится в блокаде российских оккупантов. Они беспощадно убивают наших защитников и гражданских людей, не разрешают организовать гуманитарные коридоры. 16 марта россияне нанесли удар в сердце Мариуполя – драматический театр.

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Новые кадры драмтеатра Мариуполя

В бомбоубежище драматического театра скрывались несколько сотен мирных мариупольцев. Но русская орда не пожалела никого. Орки сбросили бомбу и все, кто пытался спастись от нашествия, оказались под завалами.

Актриса Ольга Сумская на личной странице в инстаграмме опубликовала новое видео разрушенного театра, которое активно распространяется по сети. Героическая оборона Мариуполя длится с 24 февраля, но город устланное телами мирных украинцев, погибающих от рук россиян.