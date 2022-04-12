Маріуполь зараз перебуває у блокаді російських окупантів. Вони нещадно вбивають наших захисників і цивільних людей, не дозволяють організувати гуманітарні коридори. 16 березня росіяни завдали удару в серце Маріуполя – драматичний театр.

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Нові кадри драмтеатру Маріуполя

У бомбосховищі драматичного театру ховалися декілька сотень мирних маріупольців. Та російська орда не пошкодувала нікого. Орки скинули бомбу й всі ті, хто намагався врятуватися від навали, опинилися під завалами.

Акторка Ольга Сумська на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала нове відео зруйнованого театру, яке активно шириться мережею. Героїчна оборона Маріуполя триває з 24 лютого, але місто встелене тілами мирних українців, які гинуть від рук росіян.