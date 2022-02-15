Чотири кольори троянд і перевірка у Getcontact: що чекає на дівчат з нового "Холостяка"

Вже зовсім скоро на українських екранах вийде 12 сезон шоу "Холостяк", де головним героєм став 32-річний бізнесмен із Майамі Алекс Топольський. Творці шоу привідкрили завісу, що відбудеться на першій вечірці.

На шанувальників шоу та учасниць проєкту очікує чимало несподіванок. Аби краще перевірити потенційних жінок для побачень, Алекс вирішив піти "ва-банк": після знайомства на першій вечірці він одразу подарує найцікавішим красиві подарунки.

Цікаво "Холостяк" 12 сезон: що Алекс Топольський публікує в інстаграмі

Але після приємних моментів розпочнуться й інші несподіванки. До головного вечора проєкту чоловік ретельно збирав інформацію про дівчат: аналізував соцмережі, цікавився їхнім звичайним життям та навіть перевіряв, як вони записані у телефонних книгах їхніх знайомих та друзів.

Також Топольський вніс корективи у церемонії троянд: тепер дівчата зможуть отримати не лише червону троянду, а й жовту, рожеву та білу. Проте що символізує кожна з них – дізнаємось вже 4 березня о 19:00 на телеканалі "СТБ".

Відео з першої вечірки "Холостяка-12": дивіться онлайн

До слова, представники "Холостяка-12" оприлюднили відео з першою учасницею шоу – нею стала брутальна та яскрава дівчина з наручниками з "поліції моралі".

Перша учасниця шоу "Холостяк-12": дивіться відео онлайн