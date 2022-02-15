У чорному топі та джинсах: Злата Огнєвіч показала ефектний концертний look

Артистка Злата Огнєвіч завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом. Днями вона похизувалася стильним аутфітом в топі, джинсах і піджаку.

Злата для багатьох є прикладом сильної і впевненої в собі жінки. Вона щоразу не лише приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом, а й несе до публіки позитивні емоції.

Зверніть увагу Смерть брата та думки покінчити з життям: Злата Огнєвіч приголомшила зізнаннями

Концертний look Злати Огнєвіч

Для виступу виконавиця обрала трішки зухвале вбрання. За лаштунками Злата влаштувала фотосесією, де позувала в чорному топі, світло-синіх джинсах з високою посадкою і стильних мартінсах. Поверх топу зірка одягнула чорний oversize-піджак з білими написами на плечах. Його артистка не застібала.

Серед аксесуарів такий look довершили масивне намисто, сережки-кільця та ремінь, який підкреслив витончену талію. Волосся Злата вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж: чорним олівцем виділила очі, а губи нафарбувала коричневою помадою.



Злата Огнєвіч у топі та джинсах / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч у топі та джинсах / Фото з інстаграму співачки

Попередні виходи Злати Огнєвіч