Злата для многих является примером сильной и уверенной в себе женщины. Она каждый раз не только потрясает безупречным внешним видом, но и несет публике положительные эмоции.
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Концертный look Златы Огневич
Для выступления исполнительница выбрала немного дерзкий наряд. За кулисами Злата устроила фотосессию, где позировала в черном топе, светло-синих джинсах с высокой посадкой и стильных мартинсах. Поверх топа звезда надела черный oversize-пиджак с белыми надписями на плечах. Его артистка не застегивала.
Среди аксессуаров такой look довершили массивное ожерелье, серьги-кольца и ремень, который подчеркнул изящную талию. Волосы Злата уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж: черным карандашом выделила глаза, а губы накрасила коричневой помадой.
Злата Огневич в топе и джинсах / Фото из инстаграма певицы
Злата Огневич в топе и джинсах / Фото из инстаграма певицы
Предыдущие выходы Златы Огневич
- Для поездки в Карпаты с Катей Осадчей Злата выбирала белый спортивный костюм и черный пуховик.
- В одном из заведений Киева артистка похвасталась стройной фигурой в обтягивающем длинном платье.
- Знаменитость поделилась фото, на котором позировала в коротком вечернем платье красного цвета.