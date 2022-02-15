Злата для многих является примером сильной и уверенной в себе женщины. Она каждый раз не только потрясает безупречным внешним видом, но и несет публике положительные эмоции.

Обратите внимание Смерть брата и мысли покончить с жизнью: Злата Огневич поразила признаниями

Концертный look Златы Огневич

Для выступления исполнительница выбрала немного дерзкий наряд. За кулисами Злата устроила фотосессию, где позировала в черном топе, светло-синих джинсах с высокой посадкой и стильных мартинсах. Поверх топа звезда надела черный oversize-пиджак с белыми надписями на плечах. Его артистка не застегивала.

Среди аксессуаров такой look довершили массивное ожерелье, серьги-кольца и ремень, который подчеркнул изящную талию. Волосы Злата уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж: черным карандашом выделила глаза, а губы накрасила коричневой помадой.



Злата Огневич в топе и джинсах / Фото из инстаграма певицы



Злата Огневич в топе и джинсах / Фото из инстаграма певицы

Предыдущие выходы Златы Огневич