Злата для багатьох є прикладом сильної і впевненої в собі жінки. Вона щоразу не лише приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом, а й несе до публіки позитивні емоції.
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Концертний look Злати Огнєвіч
Для виступу виконавиця обрала трішки зухвале вбрання. За лаштунками Злата влаштувала фотосесією, де позувала в чорному топі, світло-синіх джинсах з високою посадкою і стильних мартінсах. Поверх топу зірка одягнула чорний oversize-піджак з білими написами на плечах. Його артистка не застібала.
Серед аксесуарів такий look довершили масивне намисто, сережки-кільця та ремінь, який підкреслив витончену талію. Волосся Злата вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж: чорним олівцем виділила очі, а губи нафарбувала коричневою помадою.
Злата Огнєвіч у топі та джинсах / Фото з інстаграму співачки
Злата Огнєвіч у топі та джинсах / Фото з інстаграму співачки
Попередні виходи Злати Огнєвіч
- Для поїздки в Карпати з Катею Осадчою Злата обирала білий спортивний костюм і чорний пуховик.
- В одному з закладів Києва артистка похизувалася стрункою фігурою в обтислій довгій сукні.
- Знаменитість поділилася фото, на якому позувала в короткій вечірній сукні червоного кольору.