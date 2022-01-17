Катерина Кухар рідко публікує в мережі нові світлини, однак завжди зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом. Прима-балерина знає, як обрати аутфіт, який є стильним і підкреслює її елегантність, жіночність.

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Зимовий look Катерини Кухар

Прима-балерина оприлюднила фотографію та позначила геолокацію – Монако. Знаменитість сфотографувалася в довгому чорному плащі. Він підкреслив струнку фігуру Катерини. Під плащ вона одягнула вишневу кофту та поєднала вбрання з чорними чоботами на низькій підошві.

Волосся Кухар вклала рівно та забрала назад. А на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.



Катерина Кухар у Монако / Фото з інстаграму прими-балерини

Зазначимо, 18 січня прима-балерина святкуватиме день народження. Поки її колеги відпочивають на березі океану, Катерина активно гастролює, тому наразі невідомо, коли вирушить у зимову відпустку. Минулого року вона відсвяткувала день народження на Мальдівах.