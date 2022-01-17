Екатерина Кухар редко публикует в сети новые фотографии, однако всегда очаровывает безупречным внешним видом. Прима-балерина знает, как выбрать аутфит, который является стильным и подчеркивает ее элегантность, женственность.

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Зимний look Екатерины Кухар

Прима-балерина обнародовала фотографию и обозначила геолокацию – Монако. Знаменитость сфотографировалась в длинном черном плаще. Он подчеркнул стройную фигуру Екатерины. Под плащ она надела вишневую кофту и соединила наряд с черными сапогами на низкой подошве.

Волосы Кухар уложила ровно и забрала обратно. А на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



Екатерина Кухар в Монако / Фото из инстаграма примы-балерины

Отметим, 18 января прима-балерина будет праздновать день рождения. Пока ее коллеги отдыхают на берегу океана, Екатерина активно гастролирует, поэтому пока неизвестно, когда отправится в зимний отпуск. В прошлом году она отпраздновала день рождения на Мальдивах.