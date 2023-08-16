Попри війну та окупацію Скадовська: українські зірки виступили на "Чорноморських іграх" у Києві

Днями пройшов 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри". Через те, що місто Скадовськ зараз перебуває під російською окупацією, захід пройшов у Києві. У вокальному шоу взяли участь багато талановитих дітей, а до складу журі увійшли відомі українські артисти.

Зокрема, Тіна Кароль, Настя Каменських і Тарас Тополя. Лідер гурту "Антитіла" в соцмережах поділився з підписниками фото зі свята та розповів, як пройшов захід.

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Тарас Тополя з'явився на "Чорноморських іграх"

Він за кулісами та на панельних дискусіях ділився власним досвідом, давав професійні та дружні поради, висловлював підтримку дітям та їхнім батькам. Окрім цього, співак виступив на фестивалі.

Раді бути частиною таких важливих подій для українських дітей. Херсон – це Україна! "Чорноморські ігри" обов'язково повернуться до українського Скадовська,

– зазначили в "Антитіла".

Окрім цього, для гостей свята заспівали й інші члени журі – Тіна Кароль та Настя Каменських.



Тіна Кароль на "Чорноморських іграх" / Фото: NV



Настя Каменських на "Чорноморських іграх"/ Фото: NV

Відвідати свято зібралося різні люди: внутрішньо переміщені особи з Херсонщини, діти загиблих героїв, учасники бойових дій та їхні родини, воїни-інваліди, молодь із Херсонщини, яка нині проживає по всій країні. Тож у рамках фестивалю відбулася низка заходів: майстер-класи, виставки, невеликий ярмарок, кінопокази та захопливі виступи талановитих музикантів і театральних артистів.

, перемогу в 19-х "Чорноморських іграх" здобула 13-річна Єва Генова з міста Костопіль, Рівненської області. Дівчина присвятила цей тріумф своєму батькові, який 14 липня загинув на фронті, та іншим захисникам і захисницям України.