В частности, Тина Кароль, Настя Каменских и Тарас Тополь. Лидер группы "Антитела" в соцсетях поделился с подписчиками фото с праздника и рассказал, как прошло мероприятие.

Важно Мой ангел, – Виталий Козловский трепетно обратился к отцу, умершему 2 года назад

Тарас Тополя появился на "Черноморских играх"

Он за кулисами и панельных дискуссиях делился собственным опытом, давал профессиональные и дружеские советы, выражал поддержку детям и их родителям. Кроме того, певец выступил на фестивале.

Рады быть частью столь важных событий для украинских детей. Херсон – это Украина! "Черноморские игры" обязательно вернутся в украинский Скадовск,

– отметили в "Антителах".