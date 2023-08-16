Зокрема, Тіна Кароль, Настя Каменських і Тарас Тополя. Лідер гурту "Антитіла" в соцмережах поділився з підписниками фото зі свята та розповів, як пройшов захід.

Важливо Мій янголе, – Віталій Козловський трепетно звернувся до батька, який помер 2 роки тому

Тарас Тополя з'явився на "Чорноморських іграх"

Він за кулісами та на панельних дискусіях ділився власним досвідом, давав професійні та дружні поради, висловлював підтримку дітям та їхнім батькам. Окрім цього, співак виступив на фестивалі.

Раді бути частиною таких важливих подій для українських дітей. Херсон – це Україна! "Чорноморські ігри" обов'язково повернуться до українського Скадовська,

– зазначили в "Антитіла".