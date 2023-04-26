Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Тоді сталася чи не найбільша техногенна катастрофа людства. Цього дня відзначають 37 річницю трагедії на ЧАЕС, передає 24 Канал.

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Олена Зеленська

Преша леді не змогла не пригадати ті моторошні події, проте вона поєднала їх з війною в Україні. Вона заявила, що тепер світлини з порожіми та моторошніми шкільними класами, залишені дитячі іграшки асоціюються не лише з Чорнобильською трагедією.

Сьогодні аварії на ЧАЕС виповнюється 37 років. Але, як і 37 років тому, світ у небезпеці, бо Росія не соромиться використовувати ядерний шантаж та обстрілювати наші атомні станції. Ці фото, зроблені вже не в Чорнобильській зоні, а в українських регіонах, які постійно спустошує агресор. Це свідчення того, що російська агресія є загрозою для всього людства, і наше спільне зі світом завдання – зупинити ворога, зупинити катастрофу,

– написала вона.

Світлана Тарабарова

Українська співачка теж пригадала ті моторошні події. За її словами, українці стали звикати до болю.

"Щоденні хвилини мовчання… Щоденні втрати найкращих… Все зараз тільки заради перемоги, а решта відходить на другий план. Проте мусимо пам'ятати всі етапи нашої історії, яка нажаль має аж занадто сумних дат… Сьогодні ми згадуємо ще одну трагічну дату – річницю Чорнобильської трагедії", – написала артистка

Вона вшанувала пам'ять тих, хто своїм життям врятував мільйони, хто вимушений був покинути домівки.

Але не забудемо і режим, який до останнього приховував правду і наражав на смертельну небезпеку простих людей. Кажуть що торік "рудий ліс" помстився їх нащадкам… Ми точно їм цього не пробачимо,

– заявила Тарабарова.

Святослав Вакачук

Співак наголосив, що майже рік тому він був на той момент звільненому від окупантів Чорнобилі.

"Рудий ліс" ще мав свіжі сліди перебування росіян. Співробітники станції розповідали і про весь час окупації, роботу в тих умовах, і про те, як вони приймали в перші години 24 лютого рішення залишитись і виконувати свої робочі задачі попри все. А я слухав і думав, що, як і понад 35 років тому, люди честі, люди справи, люди, що залишаються вірними обов'язку, знову рятують всіх нас,

– написав Вакарчук.

Він висловив подяку всім, хто у 1986-му став ліквідатором і рятівником, поклав своє здоров'я. "І давайте згадаємо всіх тих, хто постраждав, хто загинув", – попросив Святослав.

Ольга Сумська

Зірка нагадала шанувальникам у соцмерережах, що сьогодні 37 річниця найбільшої ядерної катастрофи ХХ століття – Чорнобильської трагедії. Вона зазначила, що Україна вшановує подвиг ліквідаторів – Героїв, які ціною власного життя захищали людство.

Акторка пригадала, що у 1986 році навчалася на 4 курсі театрального.

Жодної інформації про жахливу катастрофу по телебаченню ,окрім цієї брехні на відео! Про все дізнавались від людей,які евакуювались і виїжджали з того регіону нескінченною чергою автобусів…Сльози, біль, розпач… Світла пам’ять героям-ліквідаторам. Дякуємо за життя,

– написала Сумська.

Андрій Бердяков

Український ведучий у інстаграм-сторіс пригадав Чорнобильську катастрофу. Він наголосив, що сьогодні росія використовує Запорізьку АЕС для базуванння своєї армії.

"Світ має запобігти схожим трагедія, щоб цього (Чорнобильської катастрофи – 24 Канал) не сталося знову", – написав Бєдняков.



Андрій Бєдняков пригадав Чорнобильську катастрофу / Скриншот його інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Співачка зізналася, що цієї ночі їй приснилася радіація. За її словами, вона намагалася з сім'єю врятуватися.

"Кудись біжу (в сні – 24 Канал), шукаю аптеки, де продають таблетки від радіації… Як же я здивувалася, коли дізналася, що саме сьогодні річниця трагедії", – написала Дорофєєва.



Дорофєєва про Чорнобильську трагедію / Фото з її інстаграм-сторіс

Інші українські артисти теж відреагували на Чорнобильську катастрофу. У своїх соцмережах вони опублікувлаи фото чи перепостили відео про трагедію.

Як українські артисти реагують на Чорнобильську катастрофу / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що минулого року, через 36 років після трагедії, Москва створила нову загрозу. Загарбники вдерлись на українську територію та окупували Прип'ять й ЧАЕС. З 5 ранку 24 лютого 2022 року Чорнобильська зона здригнулася від залпів агресора по прикордонних та митних пунктах пропуску.

Російські військові утримували в заручниках персонал станції та рили окопи в Рудому лісі, що вкрай небезпечно для них самих. Але вже 31 березня росіяни залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік Білорусі. З собою загарбники захопили комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном.