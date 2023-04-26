Напомним, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Тогда произошла едва ли не самая техногенная катастрофа человечества. В этот день отмечают 37 годовщину трагедии на ЧАЭС, передает 24 Канал.

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Елена Зеленская

Преша леди не могла не вспомнить эти жуткие события, однако она объединила их с войной в Украине. Она заявила, что теперь фотографии с пустыми и жуткими школьными классами, оставленные детские игрушки ассоциируются не только с Чернобыльской трагедией.

Сегодня аварии на ЧАЭС исполняется 37 лет. Но, как и 37 лет назад, мир в опасности, потому что Россия не стесняется использовать ядерный шантаж и обстреливать наши атомные станции. Эти фото, сделанные уже не в Чернобыльской зоне, а в украинских регионах, постоянно опустошает агрессор. Это свидетельство того, что российская агрессия является угрозой для всего человечества, и наша общая с миром задача – остановить врага, остановить катастрофу,

– написала она.

Светлана Тарабарова

Украинская певица тоже вспомнила эти жуткие события. По ее словам, украинцы стали привыкать к боли.

"Ежедневные минуты молчания... Ежедневные потери лучших... Все сейчас только ради победы, а остальные отходят на второй план. Однако должны помнить все этапы нашей истории, которая, к сожалению, имеет слишком печальные даты... Сегодня мы вспоминаем еще одну трагическую дату – годовщину Чернобыльской трагедии", – написала артистка

Она почтила память тех, кто своей жизнью спас миллионы, кто вынужден был покинуть дома.

Но не забудем и режим, который до последнего скрывал правду и подвергал смертельной опасности простых людей. Говорят, что в прошлом году "рыжий лес" отомстил их потомкам… Мы точно им этого не простим,

– заявила Тарабарова.

Святослав Вакачук

Певец подчеркнул, что почти год назад он был на тот момент в освобожденном от оккупантов Чернобыле.

"Рыжий лес" еще имел свежие следы пребывания россиян. Сотрудники станции рассказывали и о все время оккупации, работе в тех условиях, и о том, как они принимали в первые часы 24 февраля решение остаться и выполнять свои рабочие задачи. А я слушал и думал, что, как и более 35 лет назад, люди чести, люди дела, остающиеся верными долгу, снова спасают всех нас,

– написал Вакарчук.

Он выразил благодарность всем, кто в 1986-м стал ликвидатором и спасателем, положил свое здоровье. "И давайте вспомним всех пострадавших, кто погиб", – попросил Святослав.

Ольга Сумская

Звезда напомнила поклонникам в соцсетях, что сегодня 37-я годовщина крупнейшей ядерной катастрофы ХХ века – Чернобыльской трагедии. Она отметила, что Украина чествует подвиг ликвидаторов – Героев, ценой собственной жизни защищавших человечество.

Актриса вспомнила, что в 1986 году училась на 4 курсе театрального.

Никакой информации об ужасной катастрофе по телевидению, кроме этой лжи на видео! Все узнавали от людей, которые эвакуировались и выезжали из того региона бесконечной очередью автобусов…Слезы, боль, отчаяние… Светлая память героям-ликвидаторам. Спасибо за жизнь,

– написала Сумская.

Андрей Бердяков

Украинский ведущий в инстаграм-сторис вспомнил Чернобыльскую катастрофу. Он подчеркнул, что сегодня Россия использует Запорожскую АЭС для базирования своей армии.

"Мир должен предотвратить подобные трагедии, чтобы этого (Чернобыльской катастрофы – 24 Канал) не произошло снова", – написал Бедняков.



Андрей Бедняков вспомнил Чернобыльскую катастрофу / Скриншот его инстаграм-сторис

Надя Дорофеева

Певица призналась, что этой ночью ей приснилась радиация. По ее словам, она пыталась с семьей спастись.

"Куда бегу (во сне – 24 Канал), ищу аптеки, где продают таблетки от радиации… Как же я удивилась, когда узнала, что именно сегодня годовщина трагедии", – написала Дорофеева.



Дорофеева о Чернобыльской трагедии / Фото с ее инстаграм-сторис

Остальные украинские артисты тоже отреагировали на Чернобыльскую катастрофу. В своих соцсетях они опубликовали фото или перепостили видео о трагедии.

Как украинские артисты реагируют на Чернобыльскую катастрофу / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, что в прошлом году, спустя 36 лет после трагедии, Москва создала новую угрозу. Захватчики ворвались на украинскую территорию и оккупировали Припять и ЧАЭС. С 5 утра 24 февраля 2022 года Чернобыльская зона содрогнулась от залпов агрессора по пограничным и таможенным пунктам пропуска.

Российские военные удерживали в заложниках персонал станции и рыли окопы в Рыжем лесу, что крайне опасно для них самих. Но уже 31 марта россияне покинули ЧАЭС и двумя колоннами отправились в сторону Белоруссии. С собой захватчики захватили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом.