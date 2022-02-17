У чорній сукні з прозорим шлейфом: Тіна Кароль виступила на заході у сміливому аутфіті
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
Популярна українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній премії "Пісня року". Для появи на сцені зірка обрала розкішний аутфіт.
16 лютого у Палаці "Україна" відбулась церемонія вручення нагород Національної музичної премії "Українська пісня року 2021". Відома українська співачка Тіна Кароль взяла участь у заході.
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Образ Тіни Кароль
Виконавиця з'явилась на сцені церемонії, виступивши з кількома піснями. Вона позувала перед публікою у сміливому образі.
Тіна Кароль одягнула незвичну чорну сукню від бренду Lever Couture з напівпрозорою спідницею, рукавами й шлейфом, прикрашеними аплікаціями з зірок. Зверху артистка приміряла накидку у такому самому стилі.
Знаменитість розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.
Шанувальники розділились у думках щодо сценічного аутфіту Тіни Кароль. Вони діляться враженнями у коментарях:
- "Виловили сіті русалоньку з морської безодні";
- "Образ вогонь";
- "Пісня хороша, але образ – несмак";
- "Вона просто красуня";
- "Божественна. Надихає мене";
- "Прекрасна";
- "Вбрання красиве, звісно, але якось не в тему";
- "Красуня".