У чорній мінісукні: кохана Іраклі Макацарія показала образ з родинного святкування
Джерело:інстаграм Лізи Чичуа
Кохана знаменитого грузина Іраклі Макацарія – Ліза Чичуа зачарувала образом, який обрала для сімейного святкування. Дівчина постала перед камерами у чорній мінісукні.
Іраклі Макацарія та Ліза Чичуа не приховують теплих стосунків. Зрідка вони з радістю діляться спільними кадрами в мережі. Так сталося і після сімейного застілля.
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Святковий look Лізи Чичуа
Іраклі та Ліза часто разом бувають на святкових застіллях. Для одного з них Ліза обрала елегантний і стильний look. Вона постала перед камерою у чорній мінісукні з декоративними пір'їнами, білими вставками та золотистими ґудзиками. Оскільки Чичуа має бездоганну фігуру, то зазвичай обирає вбрання, які гарно підкреслюють її.
Довге волосся дівчина вклала рівно та зібрала у хвіст. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала нюдовою помадою.
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Попередні виходи Лізи Чичуа
- Напередодні новорічних свят у чорній кофті та чорно-білій спідниці Ліза позувала в атмосферному закладі біля ялинки.
- Згодом у червоному костюмі та без макіяжу дівчина сфотографувалася біля ялинки разом із коханим.
- У світлій блискучій мінісукні та з насиченим макіяжем Чичуа приголомшила стрункою фігурою.