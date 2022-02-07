У чорній мінісукні: кохана Іраклі Макацарія показала образ з родинного святкування

Кохана знаменитого грузина Іраклі Макацарія – Ліза Чичуа зачарувала образом, який обрала для сімейного святкування. Дівчина постала перед камерами у чорній мінісукні.

Іраклі Макацарія та Ліза Чичуа не приховують теплих стосунків. Зрідка вони з радістю діляться спільними кадрами в мережі. Так сталося і після сімейного застілля.

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Святковий look Лізи Чичуа

Іраклі та Ліза часто разом бувають на святкових застіллях. Для одного з них Ліза обрала елегантний і стильний look. Вона постала перед камерою у чорній мінісукні з декоративними пір'їнами, білими вставками та золотистими ґудзиками. Оскільки Чичуа має бездоганну фігуру, то зазвичай обирає вбрання, які гарно підкреслюють її.

Довге волосся дівчина вклала рівно та зібрала у хвіст. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала нюдовою помадою.

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