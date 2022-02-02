Рівно тиждень тому, 26 січня, мережа вибухнула новиною про третю вагітність сестри Періс Гілтон. Тепер зірка особисто підтвердила радісну звістку.

Варто знати Сестра Періс Гілтон стане мамою втретє

Сестра Періс Гілтон підтвердила вагітність

Нікі Гілтон опублікувала зворушливе фото в інстаграмі. Вона постала у чорній мінісукні з об'ємними рукавами та відвертим декольте, прикрашеним світлими блискітками. Зіркова матуся позувала до камери боком, продемонструвавши вагітний животик, який вона підтримувала руками.

Нікі Гілтон довершила образ сережками-підвісками. Вона розпустила біляве волосся й вклала його голлівудськими локонами. Сестра світської левиці підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем. Вона нафарбувала повіки бордовими тінями, а губи – рожевим блиском.

Кажуть, що найкращі речі трапляються у житті тричі,

– лаконічно прокоментувала новину Нікі.



Нікі Гілтон / Фото з інстаграму Нікі Гілтон

У коментарях під фото сестра Періс Гілтон отримала безліч привітань від знаменитостей.

Третя вагітність Нікі Гілтон