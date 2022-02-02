Ровно неделю назад, 26 января, сеть взорвалась новостью о третьей беременности сестры Пэрис Хилтон. Теперь звезда лично подтвердила радостное известие.
Стоит знать Сестра Пэрис Хилтон станет мамой в третий раз
Сестра Пэрис Хилтон подтвердила беременность
Ники Хилтон опубликовала трогательное фото в инстаграме. Она предстала в черном мини-платье с объемными рукавами и откровенным декольте, украшенным светлыми блестками. Звездная мамочка позировала к камере боком, продемонстрировав беременный животик, который она поддерживала руками.
Ники Хилтон довершила образ серьгами-подвесками. Она распустила белокурые волосы и уложила их голливудскими локонами. Сестра светской львицы подчеркнула черты лица нежным макияжем. Она накрасила веки бордовыми тенями, а губы – розовым блеском.
Говорят, что лучшие вещи случаются в жизни трижды,
– лаконично прокомментировала новость Ники.
Ники Хилтон / Фото с инстаграма Ники Хилтон
В комментариях под фото сестра Пэрис Хилтон получила множество поздравлений от знаменитостей.
Третья беременность Ники Хилтон
- О том, что Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд в третий раз станут родителями, сообщил представитель пары. До этого сестра Пэрис почти не выходила в свет и прятала живот под нарядами оверсайз.
- Пока неизвестен пол третьего малыша звездных супругов.
- Хилтон и Ротшильд воспитывают двух дочерей: 5-летнюю Лили Грейс Викторию и 4-летнюю Теодору Мэрилин.