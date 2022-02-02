Ровно неделю назад, 26 января, сеть взорвалась новостью о третьей беременности сестры Пэрис Хилтон. Теперь звезда лично подтвердила радостное известие.

Стоит знать Сестра Пэрис Хилтон станет мамой в третий раз

Сестра Пэрис Хилтон подтвердила беременность

Ники Хилтон опубликовала трогательное фото в инстаграме. Она предстала в черном мини-платье с объемными рукавами и откровенным декольте, украшенным светлыми блестками. Звездная мамочка позировала к камере боком, продемонстрировав беременный животик, который она поддерживала руками.

Ники Хилтон довершила образ серьгами-подвесками. Она распустила белокурые волосы и уложила их голливудскими локонами. Сестра светской львицы подчеркнула черты лица нежным макияжем. Она накрасила веки бордовыми тенями, а губы – розовым блеском.

Говорят, что лучшие вещи случаются в жизни трижды,

– лаконично прокомментировала новость Ники.

Ники Хилтон / Фото с инстаграма Ники Хилтон

В комментариях под фото сестра Пэрис Хилтон получила множество поздравлений от знаменитостей.

Третья беременность Ники Хилтон