У чорній блузці та клітчастій спідниці: королева Летиція зачарувала елегантністю
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція відвідала щорічну зустріч директорів Інституту Сервантеса в культурному центрі Табакалера. Вона постала перед публікою в чорній шовковій блузці та клітчастій спідниці.
Її Величність вкотре зачарувала вродою. Летиція показала елегантний образ і похизувалася фігурою.
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Елегантний look королеви Летиції
Іспанська королева позувала на камеру в чорній шовковій блузці, яку поєднала з асиметричною клітчастою спідницею сірого кольору. Витончену талію Летиції підкреслив тонкий чорний пояс. З взуття обрала туфлі-човники чорного кольору на підборах.
Серед аксесуарів такий look королеви доповнила маленька чорна сумочка та сережки-кільця. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.
Королева Летиція в чорній блузці та спідниці / Фото Getty Images
Попередні виходи королеви Іспанії
- На гала-вечір, влаштований на честь олімпійської збірної, Летиція одягнула твідовий костюм темно-синього кольору.
- У молочно-чорному вбранні королева приходила на захід з нагоди 70-річчя ASALE Асоціації академій іспанської мови в Real Academia Española.
- На відкритті колекцій монастиря Descalzas Reales у Мадриді Її Величність була в картатому сірому костюмі та пальті.