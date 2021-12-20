Її Величність вкотре зачарувала вродою. Летиція показала елегантний образ і похизувалася фігурою.

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Елегантний look королеви Летиції

Іспанська королева позувала на камеру в чорній шовковій блузці, яку поєднала з асиметричною клітчастою спідницею сірого кольору. Витончену талію Летиції підкреслив тонкий чорний пояс. З взуття обрала туфлі-човники чорного кольору на підборах.

Серед аксесуарів такий look королеви доповнила маленька чорна сумочка та сережки-кільця. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.



Королева Летиція в чорній блузці та спідниці / Фото Getty Images

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