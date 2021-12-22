У чорних штанах і молочній блузці: Ольга Фреймут в новому образі зачарувала елегантністю

Успішна телеведуча Ольга Фреймут вкотре підкорила елегантністю та жіночністю. Вона позувала на камеру в новорічній локації у вишуканому вбранні.

Ольга Фреймут для багатьох є прикладом вишуканості, жіночності. Вона знає все про етикет, тому на будь-якій події завжди виглядає бездоганно та доречно. Так само як і на фотографіях, які публікує в мережі.

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Елегантний образ Ольги Фреймут

Телеведуча позувала в атмосферній новорічній локації, сидячи на дивані, який стояв між двома великими та красивими ялинками. Ольга одягнула класичні чорні штани та блузку молочного кольору з об'ємними рукавами та комірчиком.

Волосся Фреймут вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. З взуття вона обрала чорні черевики на підборах, які ідеально довершили аутфіт.



Ольга Фреймут у чорних штанах і молочній блузці / Фото з інстаграму ведучої

Фото зірок в новорічних локаціях