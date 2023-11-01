Екатерина Березюк разбиралась, в чем проблема званий, принадлежащих артистам-предателям. Первое замечание – это то, что до полномасштабной войны не было процедуры лишения почетного звания, разве что тяжкие преступления и суд. Также не до конца можно назвать честным механизм награждения званием "народного артиста", ведь подавать лицо могут разные органы власти, а именно присвоение награды – ответственность президента.

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Почему артисты-изменники до сих пор со званиями

Движение "ЧЕСНО" ведет Реестр предателей, из которых по меньшей мере 5 человек до сих пор на бумагах "народные артисты Украины".

Например, это живущая в России Таисия Повалий выступает на пропагандистских фестивалях и не упускает возможности сказать бред об Украине.

Участники комедийного дуэта "Кролики" Данилец и Моисеенко выступают в России и оккупированном Крыму, распространяют пропагандистские нарративы. Не так давно их даже видели в Украине, на прощании с Ниной Матвиенко.

В сентябре прошлого года Александр Ткаченко, тогда бывший министром культуры, заверил, что артистов-предателей лишат почетных знаний. Против многих таких звезд уже утверждены санкции СНБО (например, Повалий, Лорак, Бадоева и другие).

Тогдашний министр также утверждал, что идет процесс по регистрации проекта закона о преодолении последствий русификации. Он должен позволить государству лишать званий или орденов. Но народные депутаты до сих пор не проголосовали за законопроект во втором чтении.

С законопроектом ситуация такая же, как была с законом о религиозных организациях. Говорят, что голосов нет. Я хочу закончить с законопроектом о религиозных организациях во втором чтении и сразу буду возвращаться к этому законопроекту, который долго лежит без движения в совете. Теперь у меня совсем другие аргументы для того, чтобы задавать вопросы вынесения законопроекта в зал. Я этими аргументами несомненно воспользуюсь,

– высказался для Движения "ЧЕСНО" председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

По его словам, механизм позволит лишать званий и украинцев, и россиян.

Екатерина Березюк добавила, что важно принять не только этот законопроект, но и сделать более прозрачным механизм присвоения почетных званий. К тому же проблема со званиями касается не только сферы культуры, но и политики.