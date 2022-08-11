Планую жити довго, – Сашко Положинський розповів, чому не рветься у бій з окупантами

Український співак Олександр Положинський зараз служить в ЗСУ, однак наразі не рветься в бій. Артист пояснив, що планує жити ще довго, тому береже себе, як може.

Сашко підписав контракт з ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення. Зараз він перебуває на навчаннях, прагне здобути якомога кращі навички, щоб впевненіше почуватися в бою.

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Чому Сашко Положинський не рветься в бій

Захисник поділився, що багато його побратимів потрохи нарікають, бо давно рвуться в бій, а досі перебувають на навчаннях.

Не брехатиму – я не рвуся. У мене все як у пісні: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба – то мушу". Буде відповідний наказ – піду в бій. А поки що, згідно з наказом, намагаюся стати кращим, щоб спокійніше і впевненіше почуватися в бою,

– зізнався Положинський.

Артист вирішив служити в ЗСУ, бо відчув, що зараз має бути саме там. Він не вступав до лав захисників, щоб загинути: "І вже багато разів чув від колег: "Добре, що ти з нами!" І для мене це честь. А берегти себе я зможу рівно настільки, наскільки кожен, хто поруч зі мною, зможе берегти себе. Що із цього вийде – вирішить доля і покаже час. Особисто я планую жити довго, щасливо спостерігаючи, як світ змінюється на краще після нашої спільної перемоги добра над злом".



Сашко Положинський на навчаннях / Фото з інстаграму співака