У мене багато антитіл, – Санта Дімопулос пояснила, чому не поспішає вакцинуватися

Чоловік ексучасниці "ВІА Гри" Санти Дімопулос вакцинувався від коронавірусу. Натомість вона не поспішає зі щепленням. Все тому, що понад рік тому зірка хворіла на COVID-19, однак досі має багато антитіл.

Про перенесену хворобу Санта Дімопулос розповіла, відповідаючи на запитання підписників в інстаграмі. Вона пояснила, що мала легку форму коронавірусу. Переможниця "Танців з зірками" більш як на місяць втратила нюх і відчувала біль у спині.

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Я поки вакцинуватися не планую, у мене багато антитіл. У мого чоловіка їх теж багато, але вчора він вакцинувався Janssen. Сьогодні почувається погано – у нього температура, його трусить,

– розповіла Санта Дімопулос.

До слова, чоловік ексучасниці "ВІА Гри" вакцинувався під час відпочинку на Лазуровому узбережжі у Франції. Бізнесмен Ігор Кучеренко зробив щеплення американською вакциною Johnson & Johnson, яка не скоро з'явиться в Україні.

Санта Дімопулос перехворіла на COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіс зірки

Чоловік Санти Дімопулос перехворів на коронавірус . Попри сильний імунітет він провів у лікарні 12 днів. В Ігоря Кучеренка була висока температура. Очевидно, співачка підхопила COVID-19 разом з ним.

Нагадаємо, нещодавно син Санти Дімопулос від Андрія Джеджули захворів на коронавірус, яким його заразив дідусь. Тому знаменитість не взяла його у сімейну відпустку у Францію. 12-річний Данієль залишився в Україні, однак ним опікувався не батько, а мачуха Юлія Леус.