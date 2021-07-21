О перенесенной болезни Санта Димопулос рассказала, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграме. Она объяснилаа, что перенесла легкую форму коронавируса. Победительница "Танцев со звездами" более чем на месяц потеряла обоняние и чувствовала боль в спине.

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Я пока вакцинироваться не планирую, у меня много антител. У моего мужа их тоже много, но вчера он вакцинировался Janssen. Сегодня чувствует себя плохо – у него температура, его трясет,

– рассказала Санта Димопулос.

К слову, муж экс-участницы "ВИА Гры" вакцинировался во время отдыха на Лазурном побережье во Франции. Бизнесмен Игорь Кучеренко сделал прививку американской вакциной Johnson & Johnson, которая не скоро появится в Украине.



Санта Димопулос переболела COVID-19 / Фото с инстаграм-сторис звезды

Муж Санты Димопулос переболел коронавирусом. Несмотря на сильный иммунитет он провел в больнице 12 дней. У Игоря Кучеренко была высокая температура. Очевидно, певица подхватила COVID-19 вместе с ним.

Напомним, недавно сын Санты Димопулос от Андрея Джеджулы заболел коронавирусом, которым его заразил дедушка. Поэтому знаменитость не взяла его в семейный отпуск во Францию. 12-летний Даниэль остался в Украине, однако им занимался не отец, а мачеха Юлия Леус.