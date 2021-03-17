Занадто дорого для України, – Оля Цибульська розповіла, чому не бере участь в Євробаченні

Співачка та ведуча Оля Цибульська вже цілих 14 років сяє в українському шоу-бізнесі. Однак, на відміну від інших артистів, ще жодного разу не спробувала себе на Національному відборі на Євробачення. Зірка зізналась, що її поява на міжнародному конкурсі коштуватиме Україні занадто дорого.

Як повідомила пресслужба "Нового каналу", Оля Цибульська не випадково жодного разу не спробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення. З цього приводу знаменитість має принципову позицію.

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Чому Оля Цибульська не бере участь в Євробаченні

Відомо, що поїздку представника України та його команди на міжнародний пісенний конкурс частково фінансує Суспільний мовник. Тому часто самим музикантам доводиться шукати та позичати гроші на участь в Євробаченні. Оля Цибульська пожартувала, що має дуже вибагливий райдер, тому така розкіш, як вона, не по кишені Україні.

Коли я їду, то зі мною їде велика компанія. Порахувала, який у мене буде побутовий райдер, і вирішила, що для України це поки що дуже дорого. Занадто дорога Цибуля,

– з гумором повідомила артистка.

Після дотепного жарту співачка зізналась, що справжня причина її ігнорування українських Нацвідборів на Євробачення – відсутність пісні, з якою можна було б гідно представити Україну на міжнародному рівні. Оля Цибульська впевнена, що головне для європейської публіки – "модний трек", а не яскравий артист.

"Для мене Євробачення – це конкурс пісні. Поки що підходяща не написалася. Якщо прийде муза, і те, що ми створимо, захочеться показати світу – зроблю це. Бо ж краще бути вічною, як ABBA, аніж просто стати артистом, який привезе наш дорогоцінний прапор на міжнародну арену. Або круто, або не рипайся", – відверто зізналася Оля Цибульська.