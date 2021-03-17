Певица и ведущая Оля Цибульская уже целых 14 лет сияет в украинском шоу-бизнесе. Однако, в отличие от других артистов, еще ни разу не попробовала себя на Национальном отборе на Евровидение. Звезда призналась, что ее появление на международном конкурсе будет стоить Украине слишком дорого.

Как сообщила пресс-служба "Нового канала", Оля Цибульская не случайно ни разу не попробовала свои силы на Национальном отборе на Евровидение. По этому поводу у знаменитости принципиальная позиция.

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Почему Оля Цибульская не принимает участия в Евровидении

Известно, что поездку представителя Украины и его команды на международный песенный конкурс частично финансирует Общественный вещатель. Поэтому часто самим музыкантам приходится искать и занимать деньги на участие в Евровидении. Оля Цибульская пошутила, что у нее очень требовательный райдер, поэтому такая роскошь, как она, не по карману Украине.

Когда я еду, то со мной едет большая компания. Посчитала, какой у меня будет бытовой райдер, и решила, что для Украины это пока очень дорого. Слишком дорога Цибуля,

– с юмором сообщила артистка.

После остроумной шутки певица призналась, что настоящая причина ее игнорирования украинского нацотбора на Евровидение – отсутствие песни, с которой можно было бы достойно представить Украину на международном уровне. Оля Цибульская уверена, что главное для европейской публики – "модный трек", а не яркий артист.

"Для меня Евровидение – это конкурс песни. Пока подходящая не написалась. Если придет муза, и то, что мы создадим, захочется показать миру – сделаю это. Ведь лучше быть вечной, как ABBA, чем просто стать артистом, который привезет наш драгоценный флаг на международную арену. Или круто, либо не рыпайся", – откровенно призналась Оля Цибульская.