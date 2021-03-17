Слишком дорого для Украины, – Оля Цибульская рассказала, почему не участвует в Евровидении
Певица и ведущая Оля Цибульская уже целых 14 лет сияет в украинском шоу-бизнесе. Однако, в отличие от других артистов, еще ни разу не попробовала себя на Национальном отборе на Евровидение. Звезда призналась, что ее появление на международном конкурсе будет стоить Украине слишком дорого.
Источник:24 канал
Как сообщила пресс-служба "Нового канала", Оля Цибульская не случайно ни разу не попробовала свои силы на Национальном отборе на Евровидение. По этому поводу у знаменитости принципиальная позиция.
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Почему Оля Цибульская не принимает участия в Евровидении
Известно, что поездку представителя Украины и его команды на международный песенный конкурс частично финансирует Общественный вещатель. Поэтому часто самим музыкантам приходится искать и занимать деньги на участие в Евровидении. Оля Цибульская пошутила, что у нее очень требовательный райдер, поэтому такая роскошь, как она, не по карману Украине.
Когда я еду, то со мной едет большая компания. Посчитала, какой у меня будет бытовой райдер, и решила, что для Украины это пока очень дорого. Слишком дорога Цибуля,
– с юмором сообщила артистка.
После остроумной шутки певица призналась, что настоящая причина ее игнорирования украинского нацотбора на Евровидение – отсутствие песни, с которой можно было бы достойно представить Украину на международном уровне. Оля Цибульская уверена, что главное для европейской публики – "модный трек", а не яркий артист.
"Для меня Евровидение – это конкурс песни. Пока подходящая не написалась. Если придет муза, и то, что мы создадим, захочется показать миру – сделаю это. Ведь лучше быть вечной, как ABBA, чем просто стать артистом, который привезет наш драгоценный флаг на международную арену. Или круто, либо не рыпайся", – откровенно призналась Оля Цибульская.
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