"Небезпечно, але вона з нами": чому Сумська не відправила за кордон свою 20-річну доньку

У квітні Ольга Сумська на місяць виїжджала в Італію. З нею їздила й 20-річна донька Анна. Однак дівчинка повернулася в Україну разом з зірковою мамою. В інтерв'ю нам акторка розповіла, чому так сталося.

Народна артистка України Ольга Сумська не приховує, що її молодша донька важко переживає війну, особливо після "прильотів", які були за 700 метрів від їхнього дому, передає 24 канал. Однак залишається в Києві разом з нею та батьком Віталієм Борисюком.

Читайте також Це сталося у дуже страшний день, – Сумська про похорон мами та чому картає себе після її смерті

Як донька Сумської переносить війну й чому не поїхала за кордон

"Усе ж таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти більш піддаються стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Ганнуся… Мені, звісно, дуже шкода, я переживаю за неї", – зізналася Ольга Сумська.

Вона розповіла, що її однокурсниця з театрального університету Карпенка-Карого кликала Аню до Великої Британії, але їхати з України дівчина не захотіла.

Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?

– сказала акторка в інтерв'ю 24 каналу.

До того ж молодша донька Сумської – студентка четвертого курсу театрального. Навчання в неї розпочнеться вже в серпні й, мабуть, наживо, тож пропускати пари вона не хоче.

"Як можна навчити акторству онлайн? Дуже важко, погодьтеся. Якщо, скажімо, фах взяти мовний – це інша справа. Психологія – також. А от практика й енергетика – це тільки наживо", – наголошує Ольга Сумська.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео 24 каналу онлайн