Юрій Горбунов зізнався, чому насправді приховує обличчя сина

Чотири роки тому ведучий Юрій Горбунов вперше став батьком – дружина Катя Осадча народила йому сина Івана. Малюк часто з'являється в соціальних мережах зіркових батьків, однак вони досі не показали його обличчя. За словами шоумена, це позиція самого хлопчика.

Юрій Горбунов і Катя Осадча не надто охоче виставляють особисте життя на публіку. Не став винятком і спільний син подружжя Іван. Лише нещодавно вони почали активно публікувати фото з нащадком, однак на всіх кадрах він повернений до камери як не спиною, то боком.

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Чому Юрій Горбунов приховує обличчя сина

Шоумен пояснив, що одразу після народження Івана вони з дружиною Катею Осадчою домовилися тримати його подалі від сторонніх очей і не публікувати фото з ним без його на те згоди. Зараз хлопчику 4 роки, й він свідомо дозволяє батькам оприлюднювати лише ті кадри, на яких не видно його обличчя.

Поки Іван був малим ми домовилися: поки він не може сам сказати, показувати його обличчя чи ні, то ми не маємо права це робити. Це інтимна частина нашого життя. От зараз ми можемо в нього запитати, я йому показую фотографії,

– поділився Юрій Горбунов.

Крім того, ведучий спростував чутки, що вони з дружиною покажуть обличчя сина тоді, коли якийсь відомий журнал запропонує їм великий гонорар за сімейну зйомку. Він пояснив, що рано чи пізно публіка таки побачить обличчя Івана, тому спекулювати на цьому вони з Катею Осадчою не будуть.

На кого схожий син Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Юрій Горбунов розповів, що Іван схожий як на нього, так і на Катю Осадчу. На батька – рисами обличчя, на знамениту маму – тілобудовою, адже має довгі ноги.

Я дивлюсь на свої фото 5-6-річного віку, то він дуже схожий на мене обличчям. Але я дивлюся на його довгі ноги і розумію, що він буде високим, як мама, і по якихось речах він схожий на маму,

– наголосив зірковий татко.

До слова, Юрій Горбунов не приховує, що вони з коханою дозволяють малюку все. Натомість з нянями Іван шовковий – вчасно їсть і вчасно лягає спати.

"У нас немає табу. Це балувана дитина, і я його балую свідомо. Я розумію, що прийде момент, коли треба буде дисципліна", – поділився шоумен.

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