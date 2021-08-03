Стосунки стали складнішими, – Монатік пояснив, чому розірвав контракт з Lida Lee і NiNO

Всього рік тому мультиартист Монатік взяв під своє крило двох бек-вокалісток – Lida Lee і NiNO. Разом з ним співачки записали по два хіти й випустили на них кліпи. Два тижні тому продюсер відправив дівчат у сольне плавання. Як він це пояснив, дізнавайтеся нижче.

За словами Монатіка, вони з Lida Lee та NiNO розійшлися легко й по-дружньому. Доленосна розмова відбулась в офісі Monatik Corporation, коли продюсер запропонував: "Може, нам вже варто припинити контракт?". Дівчата не стали заперечувати.

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Співак натякнув, що контракт обтяжував Lida Lee та NiNO. Схоже, артистки хотіли більше свободи творчості, тому розірвали контракт з наставником.

Я так само артист. Я знаю, що таке для артиста, коли продюсерські стосунки стають трішечки складнішими. Вони вільні артисти, вони хочуть творити, вони бачать світ так, як їм хочеться,

– пояснив Монатік.

Він впевнений, що дівчата яскравіше засяють на великій сцені як сольні співачки, а не як продюсерські проєкти. Як і раніше Монатік пообіцяв в усьому підтримувати Lida Lee та NiNO.

Полетели".

Співачки й собі підтримали колишнього продюсера на його сольному концерті в Києві, що відбувся 30 липня. Lida Lee та NiNO заспівали в дуеті з Монатіком і виконали по хіту – "Достопримечательность" та "

"Все що було напрацьовано, залишається у них. У нас є певні домовленості, але вони зовсім не жорсткі. Вони мають свободу й роблять все, що хочуть", – додав Монатік.

Монатік з NiNO на концерті в Києві / Фото з інстаграму співачки

Монатік з Lida Lee на концерті в Києві / Фото з інстаграму співачки

До слова, завдяки Монатіку напрацьовано в Lida Lee та NiNO немало: