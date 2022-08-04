"Купила квартиру в дуже невдалому місці": чому Лідія Таран не хоче повертатися до Києва

На початку повномасштабної війни Лідія Таран з донькою Василиною виїхала до Франції. Рятувалася вона не даремно, адже по її району "прилітало" вже тричі. Саме тому ведуча боїться повертатися до рідного Києва.

У Францію Лідія Таран часто приїжджала як туристка, у гості до друзів. Зараз же вона оселилася в невеличкому містечку Нансі, відправила доньку в коледж і додому не поспішає. Ведучій страшно, що росіяни знову цілитимуть по заводу "Артем", що поряд з її ЖК.

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Чому Лідія Таран не повертається до Києва

Місце, де я купила квартиру, виявилося дуже невдалим. Мій дім знаходиться біля заводу "Артем", об'єкта, по якому постійно намагаються влучити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і немає жодної гарантії, що не прилетить ще четвертий і п'ятий рази,

– наголошує Лідія Таран.

Варто нагадати, що наприкінці липня зірка приїжджала до Києва після 5 місяців еміграції. Щоправда, ненадовго. Вона зустрічалася з Марічкою Падалко у своєму потрощеному ЖК і пила каву на балконі з видом на зруйнований дах і склом під ногами. Це наслідки "прильотів" 26 червня, від яких також постраждав дитячий садок, в який ходила донька Сергія Притули.

"З того часу, як Лідка переїхала у свою нову київську квартиру, ми все не змогли знайти час на спільну каву в її стінах. Зараз знайшли", – коментувала Падалко.

Марічка Падалко з Лідією Таран у її розбомбленому будинку / Фото з інстаграму телеведучої