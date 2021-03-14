Стримує гнів, – експерт пояснив, чому Кейт Міддлтон обирає рожевий одяг після інтерв'ю

Джерело:The Daily Mail
Після виходу інтерв'ю Меган і Гаррі Кейт Міддлтон двічі з'являлась перед публікою. Обидва рази вона поставала у вбранні рожевого кольору. Психолог вважає, що так дружина принца Вільяма хоче здаватись милою.
Зачасту королівські особи чи відомі особистості неспроста обирають певний стиль в одязі. Іноді вони хочуть сказати вбранням те, що не можуть повідомити словесно. Психолог Лі Чемберс пояснив, чому виходи Кейт Міддлтон після інтерв'ю Меган і Гаррі акцентують на рожевому одязі.
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Психолог зауважив, що герцогиня Кембриджська часто висловлює емоції через вбрання. Останні два рази Кейт одягала рожеве вбрання, що свідчить про те, що вона хоче "стримати почуття обурення", а також намагається продемонструвати доброту.
Рожевий поєднує в собі елементи червоного, такі як прихильність, і аспекти білого, такі як чистота. Символіка рожевого кольору припускає, що Кейт хоче бути милою. Як колір, він передає доброту і розуміння в не загрозливій формі,
– розповів психолог.
Лі Чемберс додав, що рожевий колір може впливати на наші емоції, зокрема, зменшити почуття гніву або обурення та сприяти впевненості, спокою й співчуттю. Експерт зазначив, що носіння рожевого вбрання може пом'якшити гостроту сильних та негативних емоцій.
Стилістка Рошель Вайт також висловила думку стосовно вбрання ніжного весняного кольору: "Рожевий підкреслює чарівність, жіночність й ніжність". Стилістка вважає, що такий вибір Кейт Міддлтон може означати також те, що вона хотіла підняти собі настрій.
Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Getty Images