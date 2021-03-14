Стримує гнів, – експерт пояснив, чому Кейт Міддлтон обирає рожевий одяг після інтерв'ю

Після виходу інтерв'ю Меган і Гаррі Кейт Міддлтон двічі з'являлась перед публікою. Обидва рази вона поставала у вбранні рожевого кольору. Психолог вважає, що так дружина принца Вільяма хоче здаватись милою.

Зачасту королівські особи чи відомі особистості неспроста обирають певний стиль в одязі. Іноді вони хочуть сказати вбранням те, що не можуть повідомити словесно. Психолог Лі Чемберс пояснив, чому виходи Кейт Міддлтон після інтерв'ю Меган і Гаррі акцентують на рожевому одязі.

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Чому Кейт Міддлтон обирає рожеве вбрання

Психолог зауважив, що герцогиня Кембриджська часто висловлює емоції через вбрання. Останні два рази Кейт одягала рожеве вбрання, що свідчить про те, що вона хоче "стримати почуття обурення", а також намагається продемонструвати доброту.

Рожевий поєднує в собі елементи червоного, такі як прихильність, і аспекти білого, такі як чистота. Символіка рожевого кольору припускає, що Кейт хоче бути милою. Як колір, він передає доброту і розуміння в не загрозливій формі,

– розповів психолог.

Лі Чемберс додав, що рожевий колір може впливати на наші емоції, зокрема, зменшити почуття гніву або обурення та сприяти впевненості, спокою й співчуттю. Експерт зазначив, що носіння рожевого вбрання може пом'якшити гостроту сильних та негативних емоцій.

Стилістка Рошель Вайт також висловила думку стосовно вбрання ніжного весняного кольору: "Рожевий підкреслює чарівність, жіночність й ніжність". Стилістка вважає, що такий вибір Кейт Міддлтон може означати також те, що вона хотіла підняти собі настрій.



Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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