Ілона Гвоздьова розповіла, чому не обрала хрещеними батьками сина Ткача і Ласточкіна
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що не обрала хрещеними батьками зіркових колег тому, що не хоче плутати сім'ю та роботу. Також вона зізналась, які має стосунки зі свекрухою.
Джерело:"Світське життя"
Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова дала нове інтерв'ю. Зірка розповіла про стосунки з мамою та свекрухою, а також поділилась деталями хрестин.
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Ілона Гвоздьова про хрестини
Танцівниця розповіла, що не обирала кумами своїх зіркових колег й партнерів у "Танцях з зірками" Юрія Ткача чи Ігоря Ласточкіна. Все тому, що вона не хоче плутати сім'ю й роботу.
Мені здається, що вони б з радістю погодилися, але робота – це робота, а сім’я – це сім’я, тому не треба це між собою заплутувати,
– поділилась Ілона Гвоздьова.
Однак переможниця "Танців" зазначила, що з Юрієм Ткачем вона спілкується дуже добре, разом вони збиралися поїхати на дачу. Та з ним зірка має тільки дружні стосунки.
Ілона Гвоздьова й її чоловік Іван Хом'ячук назвали свого сина Домінік. У церковному календарі нема цього імені, тому друге ім'я хлопчика – Доміан.
Ілона Гвоздьова про стосунки зі свекрухою
Також танцівниця поділилась, що її мама – дуже комфортна людина. І вона не дає порад стосовно виховання сина Домініка.
"Свекруха дещо може рекомендувати мені, давати якісь поради стосовно виховання доньки і сина, але поради залишаються порадами, а те, що мама з татом вирішили – так і буде", – розповіла Ілона Гвоздьова.
Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн
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