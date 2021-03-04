Хореограф Илона Гвоздева несколько лет покоряла паркет "Танцев со звездами" с самыми известными мужчинами Украины. В 3 сезоне обновленного проекта она выступала с телеведущим Владимиром Остапчуком, хотя тогда танцовщица могла стать в пару с Олегом Винником. Однако народному любимцу она отказала.

Илона Гвоздева не скрывает, что танцовщики "кастингуют" знаменитостей, согласившихся на участие в "Танцах со звездами". Она пробовала танцевать с разными партнерами и выбирала тех, с которыми работалось комфортнее всего. Так, два года назад хореограф сделала выбор в пользу Владимира Остапчука и отказала Олегу Виннику.

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Почему Илона Гвоздева отказалась танцевать с Олегом Винником

Знаменитость призналась, что в 3 сезоне обновленного шоу "Танцы со звездами" должен был участвовать покоритель женских сердец Олег Винник. Продюсеры проекта хотели поставить артиста в пару с Илоной Гвоздевой, однако тогда она решила выступать с Владимиром Остапчуком. Звезда объяснила, что мыслила практично и заранее интересовалась графиками знаменитых партнеров. Как выяснилось, ведущий имел больше времени на репетиции, чем певец.

Когда речь шла о Володе Остапчуке и Олегае Виннике, то меня спрашивали, с кем я хотела участвовать. Я выбрала Володю, потому что, в отличие от Олега, он был с более свободным графиком, чем Винник со своими концертами, разъездами, отъездами,

– пояснила Илона Гвоздева.

Однако Олег Винник появился лишь в 4 сезоне "Танцев со звездами". Он танцевал с Еленой Шоптенко, ведь Илона Гвоздева в то время находилась на последних месяцах беременности и выступала с Дмитрием Танковичем. Однако Илона Гвоздева искренне болела за пару Винника и Шоптенко после своего выбывания. Она резко прокомментировала их вылет из шоу из-за инфицирования коронавирусом. Тогда танцовщица заявила, что "все победители прошлых сезонов сидят по домам и дали дорогу и шанс другим участникам".