Ілона Гвоздьова розповіла, чому не обрала хрещеними батьками сина Ткача і Ласточкіна

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що не обрала хрещеними батьками зіркових колег тому, що не хоче плутати сім'ю та роботу. Також вона зізналась, які має стосунки зі свекрухою.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова дала нове інтерв'ю. Зірка розповіла про стосунки з мамою та свекрухою, а також поділилась деталями хрестин.

Дивіться також Віктор Павлік розповів про неординарний подарунок молодої дружини на 55-річчя

Ілона Гвоздьова про хрестини

Танцівниця розповіла, що не обирала кумами своїх зіркових колег й партнерів у "Танцях з зірками" Юрія Ткача чи Ігоря Ласточкіна. Все тому, що вона не хоче плутати сім'ю й роботу.

Мені здається, що вони б з радістю погодилися, але робота – це робота, а сім’я – це сім’я, тому не треба це між собою заплутувати,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

Однак переможниця "Танців" зазначила, що з Юрієм Ткачем вона спілкується дуже добре, разом вони збиралися поїхати на дачу. Та з ним зірка має тільки дружні стосунки.

Ілона Гвоздьова й її чоловік Іван Хом'ячук назвали свого сина Домінік. У церковному календарі нема цього імені, тому друге ім'я хлопчика – Доміан.

Ілона Гвоздьова про стосунки зі свекрухою

Також танцівниця поділилась, що її мама – дуже комфортна людина. І вона не дає порад стосовно виховання сина Домініка.

"Свекруха дещо може рекомендувати мені, давати якісь поради стосовно виховання доньки і сина, але поради залишаються порадами, а те, що мама з татом вирішили – так і буде", – розповіла Ілона Гвоздьова.

Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн