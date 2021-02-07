Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что не выбрала крестными родителями звездных коллег потому, что не хочет путать семью и работу. Также она призналась, какие у нее отношения со свекровью.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева дала новое интервью. Звезда рассказала об отношениях с мамой и свекровью, а также поделилась деталями крестин.

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Илона Гвоздева о крестинах

Танцовщица рассказала, что не выбирала кумовьями своих звездных коллег и партнеров в "Танцах со звездами" Юрия Ткача или Игоря Ласточкина. Все потому, что она не хочет путать семью и работу.

Мне кажется, что они бы с радостью согласились, но работа – это работа, а семья – это семья, поэтому не надо это между собой запутывать,

– поделилась Илона Гвоздева.

Однако победительница "Танцев" отметила, что с Юрием Ткачем она общается очень хорошо, вместе они собирались поехать на дачу. И с ним звезда имеет только дружеские отношения.

Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомьячук назвали своего сына Доминик. В церковном календаре нет этого имени, поэтому второе имя мальчика – Домиан.

Илона Гвоздева об отношениях со свекровью

Также танцовщица поделилась, что ее мама – очень комфортный человек. И она не дает советов относительно воспитания сына Доминика.

"Свекровь кое-что может рекомендовать мне, давать какие-то советы по воспитанию дочери и сына, но советы остаются советами, а то, что мама с папой решили – так и будет", – рассказала Илона Гвоздева.

Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн