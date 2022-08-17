Валерія готується до вступу, складала мультипредметний тест і продовжить навчання в Україні. Олександр Педан в інтерв'ю 24 каналу розповів, що донька найважче переживала початок війни, тому він не заперечував, щоб вона виїхала з країни.

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Неповнолітня донька Педана з хлопцем жила в Польщі

Олександр розповів, що спочатку вони довго були в Хмельницькому, але там було мало місця. Тому згодом Педан з дружиною та сином залишилися в Хмельницькому, а донька Лєра з хлопцем поїхала в Польщу.

Найважче було з Лєруською, вона дуже важко це переживала. Тому я її з хлопцем відправив до Польщі. Вони виїхали вдвох, хотіли пожити окремо. Я їх просто посадив на автобус і там вони пожили кілька тижнів у поляків. Хоч вони казали, що їх там чекають друзі, знайомі, рідні, а, як виявилось, – нікому двоє неповнолітніх не потрібні,

– розповів Педан.

Олександр сказав доньці та її коханому, що вони не мають забирати чиєсь житло, адже на їхньому місці там безплатно можуть жити люди з Маріуполя, Харкова та інших міст, де були бойові дії. Тому пара орендувала маленьке житло – 14 квадратних метрів.

"Я хвилювався, але насправді в мене було таке завдання: дати можливість Лєрі спокійно закінчити навчання та підготуватись до Національного мультипредметного тесту. Тому що жити у 44 квадратних метрах вшістьох із собакою – це було фізично неможливо. Також я хотів дати собі можливість попрацювати на інфофронті, бо постійно заспокоювати й давати увагу і дружині, і Маріку, і Лєрі я просто розривався і зрозумів, що не зможу так працювати. Тому ми вирішили, що це буде один з найкращих варіантів. Зараз Лєра складає тест і ми подали документи на вступ в Україні. Лєра буде навчатись в Україні", – розповів зірковий тато.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: дивіться відео онлайн