Валерия готовится к поступлению, сдавала мультипредметный тест и продолжит обучение в Украине. Александр Педан в интервью 24 каналу рассказал, что дочь тяжелее всего переживала начало войны, поэтому он не возражал, чтобы она уехала из страны.

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Несовершеннолетняя дочь Педана с парнем жила в Польше

Александр рассказал, что сначала они долго были в Хмельницком, но там было мало места. Потому впоследствии Педан с женой и сыном остались в Хмельницком, а дочь Лера с парнем уехала в Польшу.

Тяжелее всего было с Леруськой, она очень тяжело это переживала. Поэтому я ее с парнем отправил в Польшу. Они уехали вдвоем, хотели пожить отдельно. Я их просто посадил на автобус, и там они пожили несколько недель у поляков. Хотя они говорили, что их там ждут друзья, знакомые, родные, а как оказалось – никому двое несовершеннолетних не нужны,

– рассказал Педан.

Александр сказал дочери и ее любимому, что они не должны забирать жилье, ведь на их месте там бесплатно могут жить люди из Мариуполя, Харькова и других городов, где были боевые действия. Поэтому пара арендовала маленькое жилье – 14 квадратных метров.

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"Я волновался, но на самом деле у меня была такая задача: дать возможность Лере спокойно закончить обучение и подготовиться к Национальному мультипредметному тесту. Потому что жить в 44 квадратных метрах в шести с собакой – это было физически невозможно. Также я хотел дать себе возможность поработать на инфофронте, потому что постоянно успокаивать и давать внимание и жене, и Марику, и Лере я просто разрывался и понял, что не смогу так работать, поэтому мы решили, что это будет один из лучших вариантов. Украине. Лера будет учиться в Украине", – рассказал звездный папа.

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