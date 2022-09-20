Актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов каже, що рідна сестра Марини Поплавської Людмила – складна людина, яка нападала на всю команду. На думку зірки, справа не тільки в грошах, а й тому, що жінка досі вважає їх винними у смерті своєї сестри.

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Єгор Крутоголов прокоментував конфлікт з сестрою Марини Поплавської

Єгор Крутоголов розповів, що в пам'ять про Марину Поплавську "Дизель Студіо" хоче встановити пам'ятник не тільки на цвинтарі, а й в її рідному Житомирі. Однак саме Людмила не дозволяє їм це зробити.

Крім того, гумористи нібито не залишили без грошей племінників акторки, адже дітей у неї не було. Так, є два депозити по 20 тисяч доларів, на які дівчатам мали б купити по квартирі в Житомирі, коли їм виповниться 18 років. Однак їхня мати й тут не погоджується.

Вона хоче, щоб ми їй заплатили гроші. Це все дуже складні стосунки. Я думаю, що вона звинувачує нас у її смерті, що ми в цьому винні. Лежать два депозити по 20 тисяч доларів для її ж дітей, а вона ллє на нас бруд, г*вно і звинувачує у всіх смертних гріхах,

– різко заявив Єгор Крутоголов.

"Піаритися на імені мертвої подруги – це якийсь треш. Це останнє, що ми хотіли б робити. Ми хотіли б зберегти добру пам'ять про неї, хороше ставлення, щоб люди її не забували. Ми спеціально формуємо ефіри з її участю, щоб вона продовжувала з'являтися на телебаченні", – додав гуморист.

Повне інтерв'ю Єгора Крутоголова: дивіться відео онлайн (про скандал з сестрою Марини Поплавською – на 21:11)

Нагадаємо, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року біля села Мила в Бучанському районі Київської області. Автобус "Неоплан", в якому акторка гастролювала з командою, зіткнувся з вантажівкою. Вона сиділа поряд з водієм і не мала шансів вижити.

Що про депозити від "Дизель Студіо" каже сестра Марини Поплавської

Нагадаємо, у липні 2022 року Людмила Поплавська заявила, що "Дизель Шоу" не виплатили гроші, які Марина заробила за 4 концерти під час свого останнього туру та на зйомках серіалу "На трьох" влітку 2018 року. Разом з тим вона спростувала те, що колеги гумористки відкрили її донькам депозити.

"Фонди й депозити, начебто відкриті племінницям Марини, які пан Бланар, а також пан Крутоголов анонсували на всю Україну, – є відвертою брехнею. Юридично це неможливо", – коментувала Людмила Поплавська.