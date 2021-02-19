Чоловіка на ім'я Сахайб Абу засудили до 28 років тюремного ув'язнення через спробу отруїти семирічного принца Джорджа. Він знав, яке морозиво і в якому магазині любить королівський нащадок, то планував отруїти партію морозива заради вбивства хлопчика.

У виданні також додають, що спочатку чоловік хотів отруїти маленького принца, а згодом поквитатись і зі всією сім'єю.

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Британського зловмисника ув'язнили

27-річний Сахайб Абу планував вбивство королівського престолонаслідника ще під час пандемії коронавірусу. Про його замисел вчасно дізнались правоохоронні органи із соціальних мереж. Саме там він обговорював план отруєння. 9 червня його заарештували і відтоді вели слідсто. Згодом Сахайб визнав свою провину і суд Великої Британії призначив йому 28 років ув'язнення за ґратами.



Чоловік, який хотів отруїти принца Джорджа / Фото Sky News

Що відомо про замахи на королівську сім'ю?

Це вже не перша спроба противників королівської сім'ї отруїти її представників. Минулого року з'явилась інформація, що терористи з "Ісламської держави" планують отруїти їжу Кейт Міддлтон, яка часто самотужки купує продукти в супермаркеті.