Чоловіка, який намагався отруїти маленького принца Джорджа, ув'язнили на 28 років
Чоловіка на ім'я Сахайб Абу засудили до 28 років тюремного ув'язнення через спробу отруїти семирічного принца Джорджа. Він знав, яке морозиво і в якому магазині любить королівський нащадок, то планував отруїти партію морозива заради вбивства хлопчика.
Джерело:Sky News
У виданні також додають, що спочатку чоловік хотів отруїти маленького принца, а згодом поквитатись і зі всією сім'єю.
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Британського зловмисника ув'язнили
27-річний Сахайб Абу планував вбивство королівського престолонаслідника ще під час пандемії коронавірусу. Про його замисел вчасно дізнались правоохоронні органи із соціальних мереж. Саме там він обговорював план отруєння. 9 червня його заарештували і відтоді вели слідсто. Згодом Сахайб визнав свою провину і суд Великої Британії призначив йому 28 років ув'язнення за ґратами.
Чоловік, який хотів отруїти принца Джорджа / Фото Sky News
Що відомо про замахи на королівську сім'ю?
- Це вже не перша спроба противників королівської сім'ї отруїти її представників. Минулого року з'явилась інформація, що терористи з "Ісламської держави" планують отруїти їжу Кейт Міддлтон, яка часто самотужки купує продукти в супермаркеті.
- Також у 2017 році жінка хотіла викрасти принца Джорджа зі школи у Лондоні. На щастя, злочин не вдався, а в самої жінки підозрювали психічне відхилення.
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